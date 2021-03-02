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По горячим следам: задержан подозреваемый "дубоссарский стрелок"

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В правоохранительных органах сообщили, что при задержанном мужчине, которого остановили на трассе Криуляны – Кишинев, обнаружили оружие.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в населенном пункте Голерканы Дубоссарского района. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы во вторник.

"Мужчина, который совершил преступление в Голерканах, задержан. Его остановили на трассе Криуляны – Кишинев. При нем было оружие", – сообщили в полиции.

В результате вспыхнувшей ссоры 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов в направлении двух 16-летних девушек. Одну из них, с которой он поссорился, мужчина отвез в больницу. Это произошло примерно в 01.30. Затем он скрылся в неизвестном направлении.

"Несовершеннолетняя скончалась в результате полученных ран. Ее подруга, которая получила ранения в область ног, госпитализирована", – сообщили в инспекторате.

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