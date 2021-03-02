Видео: задержание подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Голерканах

Мужчина, который совершил преступление в Голерканах, задержан. Его остановили на трассе Криуляны – Кишинев. При нем было оружие.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в населенном пункте Голерканы Дубоссарского района.

Вооруженный мужчина, который совершил преступление в Голерканах, был задержан на трассе Криуляны – Кишинев.

В результате вспыхнувшей ссоры 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов в направлении двух 16-летних девушек. Одну из них, с которой он поссорился, мужчина отвез в больницу. Это произошло примерно в 01.30. Затем он скрылся в неизвестном направлении.

Несовершеннолетняя скончалась в результате полученных ран. Ее подруга, которая получила ранения в область ног, госпитализирована, сообщили в полиции.

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