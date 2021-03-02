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Специалист отреагировали на сообщение о бомбе. Архивное фото.

Вечерняя история с "минированием" президентуры: что заявили в полиции

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210302/33840916/neizvestnyy-soobschil-o-bombe-v-prezidenture-chto-zayavili-v-politsii.html

Сообщение о заложенной бомбе поступило из Единецкого района. Того, кто позвонил, правоохранители вычислили оперативно.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Во вторник вечером неизвестный сообщил в Единую службу спасения "112", что намерен взорвать здание президентуры.

Как уточнили в пресс-службе кишиневской полиции, звонок поступил в 19:19. На место происшествия выехали патруль и оперативная группа.

"В настоящее время в здании проводится осмотр специализированными службами", – отметил источник. 

Полицейская мигалка
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: Сообщение о бомбе в здании кишиневского суда оказалось ложным
Установлено, что звонок поступил из Единецкого района, это был 59-летий мужчина. Он был задержан местными правоохранителями и доставлен в отделение.

Фигурант находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о бомбе. Согласно законодательству, мужчине грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или лишение свободы на срок до 2 лет.

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