Вечерняя история с "минированием" президентуры: что заявили в полиции

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Во вторник вечером неизвестный сообщил в Единую службу спасения "112", что намерен взорвать здание президентуры.
Как уточнили в пресс-службе кишиневской полиции, звонок поступил в 19:19. На место происшествия выехали патруль и оперативная группа.
"В настоящее время в здании проводится осмотр специализированными службами", – отметил источник.
Фигурант находится в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о бомбе. Согласно законодательству, мужчине грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или лишение свободы на срок до 2 лет.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>