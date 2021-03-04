Видео: Двое мужчин в Чеканах отобрали телефон у ребенка

Ранее судимым за кражу и незаконный оборот наркотиков злоумышленникам теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Двое мужчин 39 и 41 лет были задержаны следователями Инспектората полиции сектора Чеканы Управления полиции Кишинева за совершение ограбления.

Оба ранее были судимы за кражу и незаконный оборот наркотиков, сообщили в ведомстве.

"Задержанные 27 февраля отобрали у несовершеннолетней мобильный телефон на проспекте Мирча чел Бэтрын. В полицию сразу же обратилась мать ребенка, сообщившая о преступлении. На месте происшествия женщина заявила, что на минуту зашла в магазин, а ребенок оставался у входа, находясь на ее глазах. Позже, когда она увидела, что у девочки отобрали телефон, она попыталась остановить мужчин, но это ей не удалось", – рассказали в полиции.

Ущерб был оценен в 10 000 леев. Действия грабителей зафиксировали камеры наблюдения.

Подозреваемые в совершении преступления были обнаружены и задержаны, доставлены в инспекцию для допроса, они признали себя виновными.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье об ограблении. Им грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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