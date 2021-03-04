Видео с места трагедии на Буюканах: двухлетний малыш выпал из окна 9 этажа

По данным полиции, в тот момент, когда мама ребенка находилась на кухне, ребенок вышел на балкон. Малыш упал на крышу пристройки. В результате полученных травм мальчик скончался.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Происшествие в столичном секторе Буюканы: малыш, которому не исполнилось и двух лет, выпал из окна девятого этажа жилого дома по улице Алба-Юлия, 113. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы в четверг.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 11.45. По предварительным данным, мальчик в возрасте одного года и девяти месяцев упал с девятого этажа жилого дома. На место происшествия выехали четыре бригады спасателей, которые установили, что ребенок упал на крышу пристройки. Малыш скончался. Психологи оказали необходимую помощь родителям и близким ребенка", – отметили в структуре.

По данным Генерального инспектората полиции МВД республики, малыш находился в квартире со своей мамой. "В то время, когда женщина находилась на кухне, ребенок вышел на балкон", – заявили в полиции.

В правоохранительных органах сообщили, что по данному факту начато расследование.

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