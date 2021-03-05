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Рыбалка на тонком льду.

Видео: Днестровский лед не выдержал – как жителю Рыбницы помогли спастись

© Sputnik / Михаил Мордасов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210305/33885185/provalilsya-po-led-na-dnestre-kak-zhitelyu-rybnitsy-udalos-spastis.html

В черте левобережного города лед еще лежит в небольшом затоне. Местные рыбаки выходят поудить, забывая об опасности, и один из них на себе ощутил возможные последствия.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. На Днестре спасли жителя Рыбницы. Он провалился под лед, когда рыбачил в небольшом заливе, расположенном в городской черте.

"Внезапно под ним треснул лед, любитель зимнего лова провалился в холодную воду. Очевидцы вызвали экстренную службу", – рассказали в МВД Приднестровья.

Пострадавший оказался предусмотрительным. С собой взял длинную палку. Опираясь одной рукой на нее, другой цепляясь за кромку, мужчине удалось удержаться до приезда спасателей.

Прибывшие сотрудники аварийного-спасательного подразделения помогли 69-летнему рыбничанину выбраться из воды.

Коварный лед.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Яловенском районе дедушка с двумя внуками провалился под лед озера

Мужчину с обморожением госпитализировали в отделение реанимации. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Госуправление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья настоятельно рекомендует не выходить на лед, поскольку в этот время он слишком тонкий, а значит находиться на нем опасно для жизни.

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Теги:
провалился, лед, Приднестровье


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