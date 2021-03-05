Видео: Днестровский лед не выдержал – как жителю Рыбницы помогли спастись

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. На Днестре спасли жителя Рыбницы. Он провалился под лед, когда рыбачил в небольшом заливе, расположенном в городской черте.
"Внезапно под ним треснул лед, любитель зимнего лова провалился в холодную воду. Очевидцы вызвали экстренную службу", – рассказали в МВД Приднестровья.
Пострадавший оказался предусмотрительным. С собой взял длинную палку. Опираясь одной рукой на нее, другой цепляясь за кромку, мужчине удалось удержаться до приезда спасателей.
В Рыбнице в небольшом заливе ещё лежит тонкий лёд. Местные рыбаки выходят порыбачить, забывая об опасности. Коварность тонкого льда на себе ощутил местный житель.https://t.co/Hbo7pMVti7 pic.twitter.com/XDXAWifAk4— МВД ПМР (@mvdpmr) March 5, 2021
Прибывшие сотрудники аварийного-спасательного подразделения помогли 69-летнему рыбничанину выбраться из воды.
Мужчину с обморожением госпитализировали в отделение реанимации. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Госуправление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья настоятельно рекомендует не выходить на лед, поскольку в этот время он слишком тонкий, а значит находиться на нем опасно для жизни.
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