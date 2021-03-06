В столице – очередное ДТП с участием BMW: кроме машины пострадал лишь столб

В социальных сетях пользователи негодуют, припоминая владельцам автомобилей этой марки прегрешения, совершенные ими на дорогах.

КИШИНЕВ, 6 мар – Sputnik. В Кишиневе утром произошло ДТП – водитель автомобиля BMW, совершая маневр, не справился с управлением. Машина вышла с проезжей части и едва не разбилась о придорожный столб.

Насколько известно, во время автоаварии никто не пострадал.

В комментариях в социальных сетях пользователи отмечают, что стиль вождения некоторых владельцев этой марки автомобилей часто бывает небрежным, что ставит под угрозу безопасность и жизнь других участников дорожного движения.

В начале февраля автомобиль BMW в Сороках за считаные секунды превратился в груду металлолома. Транспортное средство на полном ходу врезалось в электрический столб, причем удар был настолько сильным, что опора повалилась на землю. Во время ДТП также никто не пострадал.

А в январе на въезде в село Копэчень Сынджерейского района 19-летняя девушка за рулем автомобиля BMW потеряла управление на скользкой трассе. Машина сошла с дороги и врезалась в дерево.

В результате сильного удара водитель, уроженка Рышканского района, скончалась на месте, до приезда скорой помощи.

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