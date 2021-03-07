В трагическом ДТП на трассе Кишинев-Яловены погиб человек

Полиция напоминает о необходимости соблюдать особую осторожность при передвижении по дорогам страны в темное время суток.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье на десятом километре республиканской автомобильной трассы R3, которая ведет из Кишинева в Хынчешты и Чимишлию, произошло ДТП.

По сообщению Генерального инспектората полиции, водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль сошел в кювет.

В машине находились четыре человека. В результате ДТП погиб один из пассажиров.

Накануне крупное ДТП с жертвами произошло в Польше. Автобус, следовавший из Познани в Херсон, около полуночи по неизвестным причинам сошел с дороги, сломал ограждение и упал в кювет.

В салоне были 57 граждан Украины. Пострадал 41 человек, 8 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Погибших, по уточненным данным, пятеро.

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