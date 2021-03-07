Два дорогих авто не поделили дорогу на перекрестке в Кишиневе

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В буквальном смысле дорого обойдется устранение последствий ДТП, произошедшего в центре Кишинева, для двух водителей авто.
В социальных сетях появились фото инцидента, который произошел на перекрестке улиц Пушкина и Матеевича — столкнулись автомобили Mercedes и Tesla.
По сообщению очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Обоим автомобилям нанесен существенный ущерб.
Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, на десятом километре республиканской автомобильной трассы R3, которая ведет из Кишинева в Хынчешты и Чимишлию, в результате ДТП погиб человек.
По сообщению Генерального инспектората полиции, водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль сошел в кювет. В машине находились четыре человека, один из пассажиров погиб на месте.
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