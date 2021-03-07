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Два дорогих авто не поделили дорогу на перекрестке в Кишиневе

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210307/33901586/dva-dorogih-avtomobilya-ne-podelili-dorogu-na-perekrestke-v-kishineve.html

В столкновении участвовал электромобиль Tesla, который не смог разъехаться с кроссовером Mercedes в самом центре столицы.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. В буквальном смысле дорого обойдется устранение последствий ДТП, произошедшего в центре Кишинева, для двух водителей авто.

В социальных сетях появились фото инцидента, который произошел на перекрестке улиц Пушкина и Матеевича — столкнулись автомобили Mercedes и Tesla.

По сообщению очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Обоим автомобилям нанесен существенный ущерб.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, на десятом километре республиканской автомобильной трассы R3, которая ведет из Кишинева в Хынчешты и Чимишлию, в результате ДТП погиб человек.

По сообщению Генерального инспектората полиции, водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль сошел в кювет. В машине находились четыре человека, один из пассажиров погиб на месте.

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