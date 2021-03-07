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Скандал в магазине.

"Патриотический" погром в магазине: буян радел "за молдавских виноградарей"

© Photo : Facebook / Api Alexenergy
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Покупатель посчитал, что на полках выставлены слишком невзрачные гроздья и обвинил магазин в отказе поддержать местного производителя.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Скандальное видео появилось в воскресенье в социальных сетях. Покупатель возмутился тем, что виноград в продаже слишком мелкий и принялся переворачивать ящики, разбросав гроздья по торговому залу.

"У нас есть красивый виноград в стране! Почему вы даете в продажу эту дрянь?" — кричал клиент.

Разбушевавшегося покупателя пытались успокоить охранники. Однако силу к нему не применили, несмотря на то, что в гневе тот устроил в магазине настоящий погром.

Struguri aruncați pe jos în supermarket
© Photo : Facebook / Api Alexenergy
"Патриотический" погром

На место происшествия был вызван наряд полиции. Составлен протокол о правонарушении. Буяну предстоит дать объяснения в инспекторате.

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Теги:
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