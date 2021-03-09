Пожар в Бельцах: распространения огня на жилой дом удалось избежать

Благодаря оперативной работе спасателей пламени не удалось распространиться дальше по жилому дому и перекинуться на двухэтажную швейную фабрику.

В ночь на вторник в муниципии Бельцы произошел пожар. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Молдовы.

Как отметили в ведомстве, звонок в Единую службу спасения 112 поступил в 2.56 ночи.

"По первым данным, возгорание произошло в пристройке жилого дома. Общая площадь этого помещения – 108 квадратных метров. На место прибыли три экипажа пожарных, которые сумели локализовать пламя к 3.34 утра", – говорится в сообщении ГИЧС.

Полностью ликвидировать пожар удалось только к 5.58 утра. Огонь повредил 60% пристройки, а также вещи и ценности, хранившиеся внутри помещения.

"Во время тушения пожарные вынесли наружу газовый баллон, что позволило избежать взрыва", – уточнили в ведомстве.

Благодаря оперативной работе спасателей пламени не удалось распространиться дальше по жилому дому и перекинуться на двухэтажную швейную фабрику.

Причину возгорания должны установить специалисты.

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