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Полицейская мигалка

Полиция задержала пьяного водителя: в прицепе оказался "сюрприз"

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210310/33936919/politsiya-zaderzhala-pyanogo-voditelya-s-pyaterymi-detmi-v-pritsepe.html

Двое водителей в состоянии алкогольного опьянения обнаружены патрульной полицией. Один из них вез в качестве пассажиров пятерых детей.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. По данным полиции, случаи были выявлены вечером 9 марта во время наблюдения патрульных за дорожным движением.

Первый инцидент произошел в городе Шолданешты на улице Феровиарилор. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что автомобиль марки Land Rover движется хаотично.

За рулем машины оказался 34-летний мужчина, житель того же района. При тестировании на алкоголь результат показал 1,13 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Rezultatele testării alcoolscopice
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Результаты теста на алкоголь

Дело расследуется инспекцией полиции Шолданешт.

Второй случай произошел около 19.00 на въезде в город Хынчешты. Полиция заметила мотоблок без включенного света и прикрепленный к нему прицеп, в котором находились пятеро несовершеннолетних. Мотоблоком управлял 33-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Тест на алкоголь подтвердил подозрения и показал 0,70 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Șoferi băut la volan
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Мотоблоком управлял 33-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения

Полиция отвезла детей домой, на имя мужчины составлен протокол в соответствии с пунктом 3 статьи 233 Кодекса о правонарушениях.

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