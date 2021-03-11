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Сообщение о бомбе в Кишиневском суде

Поступило сообщение о бомбе в здании суда сектора Буюканы

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Работники, сотрудники, а также посетители кишиневского суда на Буюканах срочно эвакуированы из здания. На месте работают специальные службы.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В полицию поступило сообщение о взрывоопасном объекте в здании суда сектора Буюканы на бульваре Штефана чел Маре.

"Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия", - отметили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители оцепили территорию здания, эвакуировали всех сотрудников и граждан, которые в данный момент находились внутри него.

На данный момент все специализированные службы работают на месте. Устанавливается личность звонившего.

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