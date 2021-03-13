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Ветер

Сильный ветер сорвал крышу школы в Чимишлийском районе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210313/33970189/silnyy-veter-sorval-kryshu-shkoly-v-chimishliyskom-rayone.html

Порывы сильного ветра, зарегистрированного на территории Молдовы 12 марта, повредили крыши двух зданий и частично оставили без электричества 28 населенных пунктов.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. В селе Хыртоп Чимишлийского района ветер унес с крыши гимназии около 820 квадратных метров металлочерепицы. На месте действует комиссия по чрезвычайным территориальным ситуациям для оценки ущерба, сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.

"Также из-за неблагоприятных погодных условий в селе Максимовка Новоаненского района была повреждена крыша экспериментально-технической станции Аграрного университета Молдовы. Ветер сорвал 519 квадратных метров металлочерепицы", – сообщают спасатели. 

Материальный ущерб подлежит оценке. Ни в том, ни в другом случае сообщений о жертвах не поступало. 

По информации поставщиков электроэнергии, порывы ветра оставили частично без электричества 28 населенных пунктов из 9 районов. К 17.00 12 марта все потребители были подключены к электросети. 

В пострадавших населенных пунктах действуют комиссии по чрезвычайным территориальным ситуациям для оценки ущерба.

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