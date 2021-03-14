Пожар в многоквартирном доме в Бельцах: один человек погиб

В муниципии Бельцы на 5-м этаже жилого дома загорелась квартира. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Утром 14 марта сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) пришлось тушить пожар, возникший в многоквартирном доме на ул. Родиона Малиновского, 10 в Бельцах.

Звонок в службу 112 поступил в 07.58 утра. На место происшествия были отправлены 3 аварийно-спасательных и пожарных бригады. Прибыв на место назначения, пожарные определили, что на 5 этаже жилого дома горит квартира.

"Пожарным удалось локализовать возгорание в 08.20. В процессе тушения кухни в доме пожарные обнаружили тело 55-летней хозяйки квартиры", – говорится в сообщении ГИЧС.

Благодаря вмешательству спасателей пожар не перекинулся на другие квартиры и был полностью ликвидирован в 08.58.

Обстоятельства и причину происшествия выясняют специалисты.

За последние 24 часа спасатели и пожарные отреагировали на 34 вызова.

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