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Пожар в жилом доме в Бельцах

Пожар в многоквартирном доме в Бельцах: один человек погиб

© Photo : IGSU al MAI al RM
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В муниципии Бельцы на 5-м этаже жилого дома загорелась квартира. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Утром 14 марта сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) пришлось тушить пожар, возникший в многоквартирном доме на ул. Родиона Малиновского, 10 в Бельцах. 

Звонок в службу 112 поступил в 07.58 утра. На место происшествия были отправлены 3 аварийно-спасательных и пожарных бригады. Прибыв на место назначения, пожарные определили, что на 5 этаже жилого дома горит квартира. 

"Пожарным удалось локализовать возгорание в 08.20. В процессе тушения кухни в доме пожарные обнаружили тело 55-летней хозяйки квартиры", – говорится в сообщении ГИЧС. 

Благодаря вмешательству спасателей пожар не перекинулся на другие квартиры и был полностью ликвидирован в 08.58. 

Обстоятельства и причину происшествия выясняют специалисты.

За последние 24 часа спасатели и пожарные отреагировали на 34 вызова.

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