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Полицейская мигалка

Жуткий случай произошел в Кишиневе: женщина сорвалась с 11 этажа

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210315/33993104/zhutkiy-sluchay-proizoshel-v-Kishineve-zhenschina-sorvalas-s-11-etazha.html

Сотрудников правоохранительных органов вызывали в понедельник после обеда для расследования трагического случая в столичном секторе Чеканы.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Женщина скончалась после того, как предположительно сбросилась с 11 этажа. Все произошло на Московском проспекте в Кишиневе. Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Полиция. Вход запрещен
© Sputnik / Mihai Caraus
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На место происшествия прибыли патрульные и оперативная группа, а также судмедэксперт, который осмотрел тело.

По словам очевидцев, женщине было 45 лет. Причины, которые подтолкнули ее к таком поступку, неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить личность женщины, а также точные обстоятельства и причины произошедшего.

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