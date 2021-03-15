Жуткий случай произошел в Кишиневе: женщина сорвалась с 11 этажа

Сотрудников правоохранительных органов вызывали в понедельник после обеда для расследования трагического случая в столичном секторе Чеканы.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Женщина скончалась после того, как предположительно сбросилась с 11 этажа. Все произошло на Московском проспекте в Кишиневе. Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

На место происшествия прибыли патрульные и оперативная группа, а также судмедэксперт, который осмотрел тело.

По словам очевидцев, женщине было 45 лет. Причины, которые подтолкнули ее к таком поступку, неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить личность женщины, а также точные обстоятельства и причины произошедшего.

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