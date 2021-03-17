Ради лайков: жителю Рышкан грозит большой штраф

Молодой житель города Рышканы, чтобы продвинуть свой личный профиль, разместил в социальной сети видеоколлаж, на котором девушка появляется в интимных позах.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. До 42 тысяч леев штрафа или сотни часов неоплачиваемого труда в пользу общества грозит жителю Рышкан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Личность 22-летнего правонарушителя установили в результате следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по расследованию киберпреступлений Национального инспектората расследований в сотрудничестве с территориальным управлением прокуратуры Дрокии и местным инспекторатом полиции. Ранее он разместил в своем аккаунте в соцсети коллаж из фото девушки в интимных позах. Как отмечается в пресс-релизе, целью "автора" было увеличения количества просмотров и продвижение профиля.

"В результате допроса подозреваемый признал себя виновным, заявив, что он получил изображения обманным путем", — говорится в сообщении полиции.

После обысков, проведенных по временному месту жительства в Бельцах, а также по постоянному месту жительства в Рышканском районе, полиция изъяла два мобильных телефона, посредством которых молодой человек совершил преступные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье 177 ч. 6 Уголовного кодекса ("Нарушение неприкосновенности личной жизни").

Таким образом, виновному в преступлении грозит наказание в виде штрафа в размере от 27 500 до 42 500 леев либо лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью в течение 1 года, либо работой в пользу общества от 180 до 240 часов.

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