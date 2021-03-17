Инцидент в Кантемире: двое несовершеннолетних отравились угарным газом

В доме использовалась неисправная печь. Получившие отравление дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Двое несовершеннолетних отравились угарным газом от домашеней печи, инцидент произошел в селе Готешты Кантемирского района. Информацию подтвердили пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

По данным ведомства, печь была неисправна. Спасатели установили, что на ней были трещины, это и могло послужить причиной отравления.

"В доме находились 8-летняя девочка и 17-летний парень. Пострадавших госпитализировали. На данный момент их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении ГИЧС.

В связи с этим в ГИЧС призывали население строго соблюдать правила использования печей и отопительных установок.

По данным ведомства, с начала 2021 года более 40 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, получили отравление угарным газом в результате использования неисправных отопительных приборов.

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