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Скорая помощь

ЧП в Бричанском районе: мать и двое детей едва не погибли в собственном доме

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210320/34057076/chp-v-brichanskom-rayone-mat-i-dvoe-edva-ne-pogibli-v-sobstvennom-dome.html

Спасатели рекомендуют правильно устанавливать газовое оборудование, а также систематически проверять его, иначе это может привести к серьезным последствиям.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Молодая мать и двое ее маленьких детей отравились газом из-за утечки из установленной на кухне колонки. Об этом сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуация МВД Молдовы.

"Вечером 19 марта в Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в одном из частных домохозяйств в населенном пункте Коликауцы Бричанского района трое человек отравились природным газом. Речь идет о двух несовершеннолетних в возрасте одного и трех лет, а также о 29-летней женщине", – отметили в инспекторате.

По данным ведомства, инцидент произошел из-за утечки из газовой колонки, которая незаконно установлена на кухне.

Газовая плита
© Sputnik / Евгений Панасенко
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"Женщину и детей забрали в районную больницу в состоянии средней степени тяжести, затем их доставили в Институт матери и ребенка в Кишиневе для оказания специализированных медицинских услуг. Помощь спасателей не понадобилась", – отметили в структуре.

Специалисты Генинспектората по чрезвычайным ситуациям обращают внимание граждан на риски отравления и взрыва при нарушении правил эксплуатации газовых установок.

"Призываем правильно устанавливать газовое оборудование, а также систематически проверять его. При неисправностях рекомендуется проконсультироваться со специалистами, чтобы избежать рисков. Использование неавторизированных установок запрещено", – уточнили в инспекторате.

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