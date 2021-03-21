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Полицейская мигалка

Фото: серьезное ДТП – столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32936084.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210321/34064347/photo-sereznoe-dtp-stolknulis-dva-mikroavtobusa-est-postradavshie.html

Четверо человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в воскресенье недалеко от села Руска. Столкнулись два маршрутки.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Микроавтобус с пассажирами, который следовал по маршруту  Кишинев - Карпинены, и другой автомобиль такого же типа столкнулись в районе села Руска Хынчештского района.

Un microbuz Chișinău-Cărpineni s-a tamponat cu un automobil
© Photo : oferită de Poliția Republicii Moldova
ДТП

Две машины скорой забрали четверых пострадавших и доставили их в столичную больницу, сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.

Согласно результатам проведенной полицией проверки, ни один из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Un microbuz Chișinău-Cărpineni s-a tamponat cu un automobil
© Photo : oferită de Poliția Republicii Moldova
ДТП

Пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter управлял 51-летний мужчина. Согласно предварительным данным, во время обгона он не учел дорожные условия. В результате маршрутка совершила лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen-T4, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

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