Фото: серьезное ДТП – столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие

Четверо человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в воскресенье недалеко от села Руска. Столкнулись два маршрутки.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Микроавтобус с пассажирами, который следовал по маршруту Кишинев - Карпинены, и другой автомобиль такого же типа столкнулись в районе села Руска Хынчештского района.

© Photo : oferită de Poliția Republicii Moldova ДТП

Две машины скорой забрали четверых пострадавших и доставили их в столичную больницу, сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.

Согласно результатам проведенной полицией проверки, ни один из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения.

© Photo : oferită de Poliția Republicii Moldova ДТП

Пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter управлял 51-летний мужчина. Согласно предварительным данным, во время обгона он не учел дорожные условия. В результате маршрутка совершила лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen-T4, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova