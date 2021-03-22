Многочисленные обыски в примэрии Гидигич: в НАЦ предоставляли подробности

Схема с земельными участками, запущенная публичными лицами из примэрии Гидигич, раскрыта сотрудниками Национального антикоррупционного центра и прокурорами по борьбе с коррупцией.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Главный архитектор примэрии Гидигич и несколько его сообщников попали в поле зрения правоохранительных органов. Порядка 20 обысков в служебных кабинетах и по месту жительства восьмерых подозреваемых проведены утром в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

"Следователи и сотрудники уголовного розыска расследуют эту схему в рамках 38 уголовных дел, включенных в одну процедуру. Основные фигуранты подозреваются в коррупционных деяниях, связанных с легализацией за определенную плату некоторых построек в коммуне Гидигич", – отметили в НАЦ.

По данным следствия, главный архитектор примэрии Гидигич якобы управлял схемой, в которую входили должностные лица из других органов власти, и в обмен на незаконное вознаграждение обеспечивал выдачу разрешительных документов для строительства или окончательной приемки работ, для выдачи и ускорения оформления градостроительных сертификатов, документов на строительство, необходимых разрешений, а также для распределения земель или изменения их статуса.

"Из материала дела следует, что главный архитектор якобы потребовал деньги за свои услуги, утверждая, что сможет оказать влияние на членов Комиссии по градостроительству и развитию сельских районов, а также на местных советников", – отметили в НАЦ.

Как уточнили в ведомстве, в процесс также могли быть вовлечены руководители строек, проектировщики, технические менеджеры, сотрудники территориального офиса Cadastru, а также ряд предпринимателей.

"К настоящему моменту четверо человек доставлены в НАЦ для проведения слушаний. Их должны задержать на 72 часа. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать публичные должности в течение определенного периода", – отметили в НАЦ.

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