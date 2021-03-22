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Обыски

Многочисленные обыски в примэрии Гидигич: в НАЦ предоставляли подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Схема с земельными участками, запущенная публичными лицами из примэрии Гидигич, раскрыта сотрудниками Национального антикоррупционного центра и прокурорами по борьбе с коррупцией.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Главный архитектор примэрии Гидигич и несколько его сообщников попали в поле зрения правоохранительных органов. Порядка 20 обысков в служебных кабинетах и по месту жительства восьмерых подозреваемых проведены утром в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

"Следователи и сотрудники уголовного розыска расследуют эту схему в рамках 38 уголовных дел, включенных в одну процедуру. Основные фигуранты подозреваются в коррупционных деяниях, связанных с легализацией за определенную плату некоторых построек в коммуне Гидигич", – отметили в НАЦ.

По данным следствия, главный архитектор примэрии Гидигич якобы управлял схемой, в которую входили должностные лица из других органов власти, и в обмен на незаконное вознаграждение обеспечивал выдачу разрешительных документов для строительства или окончательной приемки работ, для выдачи и ускорения оформления градостроительных сертификатов, документов на строительство, необходимых разрешений, а также для распределения земель или изменения их статуса.

Водительские права.
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"Из материала дела следует, что главный архитектор якобы потребовал деньги за свои услуги, утверждая, что сможет оказать влияние на членов Комиссии по градостроительству и развитию сельских районов, а также на местных советников", – отметили в НАЦ.

Как уточнили в ведомстве, в процесс также могли быть вовлечены руководители строек, проектировщики, технические менеджеры, сотрудники территориального офиса Cadastru, а также ряд предпринимателей.

"К настоящему моменту четверо человек доставлены в НАЦ для проведения слушаний. Их должны задержать на 72 часа. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать публичные должности в течение определенного периода", – отметили в НАЦ.

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