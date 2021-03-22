Разрушен памятник советским воинам близ села Иванча: что заявили в полиции

На прошедших выходных произошел очередной акт вандализма – неизвестные разрушили памятник воинам второго кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины. Об истории памятника, а также ходе расследования читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам второго кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча Оргеевского района. Об этом сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Разрушенный памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча

"Вчера утром я получил звонок от заместителя директора музея города Оргеева Андрея Кауча, который сообщил, что памятник спилен", – рассказал Петрович в комментарии Sputnik Молдова.

По его словам, монумент представлял собой штык из нержавеющей стали, который был установлен на тумбе с плитами. "Штык спилили на металлолом. Сам памятник при падении сломался", – пояснил собеседник.

Он отметил, после произошедшего на месте работала полиция. "Мы связались с органами местной власти. Памятник транспортировали на территорию примэрии села Иванча. И сейчас он находится там", – уточнил Петрович.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Разрушенный памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча

Специалист уточнил, что намерен осмотреть, в каком состоянии памятник. "Однозначно, мы планируем его снова установить на место. Он обязательно будет восстановлен", – сказал руководитель Русского историко-патриотического клуба.

© Photo : Facebook / Алексей Петрович Разрушенный памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча

Он обратил внимание на то, что это не первый подобный случай. "Памятник пытались спилить еще лет 10 назад. В рамках наших мероприятий по увековечиванию памяти следы этого вандализма закрыли в 2014 году, искусственно подняв фундамент памятника на несколько сантиметров", – сказал Петрович.

К сожалению, подобный случай вандализма не первый, который был зарегистрирован в республике. "Только за последние десять лет у нас исчезло пять-шесть объектов, которые просто или спилили, или демонтировали, и они в неизвестном направлении пропали. Ни виновные, ни сами памятники не найдены", – отметил Петрович.

Специалист рассказал, что у второго кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины очень богатая история.

"Этим кавалерийским корпусом до Великой Отечественной войны руководил наш земляк Григорий Иванович Котовский. Это знаменитый корпус Котовского. Этот корпус здесь встретил первые дни Великой Отечественной. Он сыграл решающую роль в битве за Москву и уже тогда был переименован в первый гвардейский корпус, и под этим названием дошел до Берлина. Знаменитая песня "Едут по Берлину наши казаки" была написана в честь этого кавалерийского корпуса", – отметил Петрович.

Пресс-секретарь инспектората полиции Оргеева Елена Бэетрэу сообщила в комментарии Sputnik Молдова, что после 23.00 субботы, 20 марта, в правоохранительные органы поступил телефонный звонок от некоего мужчины, который заявил, что неизвестные лица повредили памятник, установленный возле трассы R-6 Кишинев-Оргеев, в районе пересечения села Иванча.

"На месте полицейские предварительно констатировали, что в тот же день примерно в 23.30 мужчина, находясь близ лесополосы у трассы R-6, услышал шум скорее всего от углошлифовальной машины", – отметила Бэетрэу.

По ее словам, при осмотре близлежащей территории установлено, что памятник длиной около 11 метров из нержавеющей стали, установленный в память о героях второго кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины, расположенный на расстоянии в 200 метров от моста на трассе R-6 Кишинев-Оргеев, был спилен, а часть его повалена на землю.

"Органы уголовного розыска совместно со следователями продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего. В связи с этим по данному делу проверяются несколько версий", – заключила Бэетрэу.

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