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АЗС, архивное фото

Видео: пьяные хулиганы напали на сотрудницу АЗС

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210323/34094089/video-pyanye-khuligany-napali-na-sotrudnitsu-azs.html

Полиция Хынчешт опубликовала видео, на котором запечатлено, как несколько мужчин в неадекватном состоянии пытались заставить продавца на АЗС продать им алкоголь в неположенное время.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Трое посетителей нецензурно обругали сотрудницу АЗС в Хынчештах. Об этом сообщили в местном Инспекторате полиции.

По данным ведомства, на место прибыла полиция. Оказалось, что бузотеры находятся в состоянии алкогольного опьянения. Хулиганы обзывали женщину нецензурными словами.

Судя по разговорам на видео, женщина не стала продавать мужчинам алкоголь, поскольку было уже позднее время, когда его реализация запрещена. 

"Возраст мужчин от 19 до 35 лет, это уроженцы Чимишлийского района. Их задержали на 72 часа по подозрению в хулиганстве. Правонарушители оказали сопротивление сотрудникам полиции", - говорится в сообщении правоохранителей. 

Как добавили в инспекторате, возбуждено два уголовных дела за "хулиганство" и "угрозу или насилие, совершенное в отношении ответственного лица или лица, выполняющего свой общественный долг". 

Кроме того, нарушители общественного порядка понесут ответственность за несоблюдение мер профилактики COVID-19.

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