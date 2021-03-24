Администратор и водитель службы такси шантажировали мужчину в Кишиневе

Сотрудники службы такси шантажировали своего коллегу, несколько раз приходили к нему домой и угрожали физической расправой.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Полиция задержала двух подозреваемых в шантаже и угрозе физической расправой.

Как сообщили в пресс-службе Генинспекторта полиции, подозреваемые - двое мужчин в возрасте 39 и 50 лет. Один из них - администратор службы такси, другой, ранее судимый за ряд правонарушений, работает водителем.

"Злоумышленники лишили человека удостоверяющих личность документов, а затем под предлогом того, что он якобы им должен, применив насилие и угрожая смертью, вымогали у него по 300 евро каждый", - говорится в сообщении полиции.

Как рассказали в ведомстве, пострадавший 36-летний мужчина обратился в правоохранительные органы в начале марта. Как следует из данных полиции, он тоже был сотрудником службы такси.

Потерпевший заявил, что подозреваемые при расторжении с ним трудового договора придумали несуществующий долг под предлогом того, что якобы была повреждена одна из машин компании. Более того, подозреваемые в разное время приходили в дом жертвы, где, угрожая смертью и физическим насилием в отношении семьи, требовали сумму в 300 евро.

В результате действий полиции 23 марта один из вымогателей был задержан с поличным после получения денег.

В результате обыска деньги были изъяты. Вскоре задержали и другого подозреваемого.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova