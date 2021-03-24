НЦБК: Главный архитектор примэрии Гидигич и его сообщники арестованы

Сразу по 38 уголовным делам проходят четверо подозреваемых в коррупционной схеме с земельными участками.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Районный суд Буюкан постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры в отношении превентивного ареста четырех человек, задержанных Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) по делу о незаконных сделках с землей в Гидигиче. Об этом сообщает пресс-служба Центра по борьбе с коррупцией.

"Трое из задержанных получили 30 суток ареста, один — 20 суток. Они будут помещены в кишиневский пенитенциар № 13″, — сообщает НЦБК.

Напомним, главный архитектор примэрии коммуны Гидигич и еще трое человек были задержаны на 72 часа 22 марта.

Их подозревают в коррупционных деяниях по 38 уголовным делам.

По данным следствия, главный архитектор примэрии Гидигича якобы управлял схемой, в которую входили должностные лица из других структур, и в обмен на незаконное вознаграждение обеспечивал выдачу разрешительных документов для строительства или окончательной приемки работ, выдачи и ускорения оформления градостроительных сертификатов, документов на строительство, необходимых разрешений, а также для распределения земель или изменения их статуса.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать публичные должности в течение определенного периода.

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