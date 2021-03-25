Видео: наркотики на семь миллионов - полиция накрыла крупную группировку

Полиция провела обыски в домах и транспортных средствах восьми человек. Изъято наркотиков на сумму около 7 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Полиция задержала группу подозреваемых в распространении марихуаны и PVP на севере Молдовы.

Как сообщили в Генинспекторате полиции, торговля наркотическими средствами происходила в Бельцах и Дондюшанском районе. Члены преступной группы действовали с января по март 2021 года.

Полиция и прокуратура обыскали дома, склады и транспортные средства восьми человек в возрасте от 23 до 62 лет.

"В результате обысков изъяты различные вещи и предметы. Это около 100 килограммов измельченной марихуаны, 200 килограммов сушеных растений конопли, 5 устройств для употребления наркотиков, 7 мобильных телефонов, а также 9 SIM-карт, 1500 евро, 30 000 леев, 300 долларов и материалы для упаковки наркотических веществ", - говорится в сообщении Генинспектората.

Как отметили в полиции, принято решение задержать шестерых человек на 72 часа.

"Обыски также проводились у двух сотрудников двух инспекций полиции на севере страны", - добавили в ведомстве.

Как следует из сообщения полиции, стоимость этих наркотиков на черном рынке составляет около 7 миллионов леев.

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