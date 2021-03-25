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Пистолет

Фото: Стрельба на Ботанике: полиция задержала подозреваемого, есть пострадавший

© CC0 / Pixabay / zgmorris13
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (211)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210325/34129080/foto-strelba-na-botanike-politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-est-postradavshi.html

В результате стрельбы в Кишиневе вечером пострадал человек. Благодаря оперативному вмешательству полиции, удалось задержать подозреваемого "стрелка".

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В столичном секторе Ботаника в четверг вечером на одной из улиц произошла стрельба. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

По данным ведомства, звук выстрела услышал патрульный экипаж, находившийся на улице Дечебала.

"Полицейские увидели раненого в ногу человека, который лежал на земле. Они быстро сориентировались и задержали 25-летнего подозреваемого", - говорится в сообщении. 

Пострадавшего забрал экипаж скорой помощи. По неподтвержденной информации, стрельба производилась из травматического оружия, инцидент имел место недалеко от продуктового супермаркета.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. 

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Тема:
События Кишинева (211)

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