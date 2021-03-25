Фото: Стрельба на Ботанике: полиция задержала подозреваемого, есть пострадавший

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В столичном секторе Ботаника в четверг вечером на одной из улиц произошла стрельба. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
По данным ведомства, звук выстрела услышал патрульный экипаж, находившийся на улице Дечебала.
"Полицейские увидели раненого в ногу человека, который лежал на земле. Они быстро сориентировались и задержали 25-летнего подозреваемого", - говорится в сообщении.
Пострадавшего забрал экипаж скорой помощи. По неподтвержденной информации, стрельба производилась из травматического оружия, инцидент имел место недалеко от продуктового супермаркета.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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