Стрельба на Ботанике: полиция задержала подозреваемого, есть пострадавший

В результате стрельбы в Кишиневе вечером пострадал человек. Благодаря оперативному вмешательству полиции, удалось задержать подозреваемого "стрелка".

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В столичном секторе Ботаника в четверг вечером на одной из улиц произошла стрельба. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

По данным ведомства, звук выстрела услышал патрульный экипаж, находившийся на улице Дачия.

"Полицейские увидели раненого в ногу человека, который лежал на земле. Они быстро сориентировались и задержали 25-летнего подозреваемого", - говорится в сообщении.

Пострадавшего забрал экипаж скорой помощи. По неподтвержденной информации, стрельба производилась из травматического оружия, инцидент имел место недалеко от продуктового супермаркета по улице Дечебала.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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