Видео: сильный пожар в Кишиневе – возгорание случилось в многоэтажке

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Пожар возник в жилом доме на улице Андрея Сахарова в столичном секторе Рышкановка.
На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как одну из квартир охватило пламя, а вокруг распространяется густой дым.
Пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу рассказала Sputnik Молдова, что возгорание произошло на втором этаже.
По ее словам, на место прибыли три экипажа спасателей, пострадавших нет.
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