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Пожарные, архивное фото.

Видео: сильный пожар в Кишиневе – возгорание случилось в многоэтажке

© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0e/33980094.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210327/34154188/pozhar-v-ishineve-gorit-zhiloy-dom.html

Инцидент произошел в субботу в жилом доме в столичном секторе Рышкановка. Пламенем была охвачена одна из квартир.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Пожар возник в жилом доме на улице Андрея Сахарова в столичном секторе Рышкановка.

На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как одну из квартир охватило пламя, а вокруг распространяется густой дым.

Пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу рассказала Sputnik Молдова, что возгорание произошло на втором этаже.

По ее словам, на место прибыли три экипажа спасателей, пострадавших нет.

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