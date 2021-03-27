Видео: сильный пожар в Кишиневе – возгорание случилось в многоэтажке

Инцидент произошел в субботу в жилом доме в столичном секторе Рышкановка. Пламенем была охвачена одна из квартир.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Пожар возник в жилом доме на улице Андрея Сахарова в столичном секторе Рышкановка.

На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как одну из квартир охватило пламя, а вокруг распространяется густой дым.

Пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу рассказала Sputnik Молдова, что возгорание произошло на втором этаже.

По ее словам, на место прибыли три экипажа спасателей, пострадавших нет.

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