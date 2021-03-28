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ДТП в Хынчештском районе.

Фото: серьезное ДТП в Хынчештском районе

© Photo : IP Hâncești
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210328/34157542/foto-sereznoe-dtp-v-hincheshtskom-rayone.html

Под покровом темноты на международной трассе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Крупная авария случилась ночью в Хынчештском районе. 

Как сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт, столкновение произошло на трассе Леушень - Кишинев.

Accident grav în raionul Hâncești
© Photo : IP Hâncești
Последствия ДТП.

По предварительной информации, 36-летний водитель авто марки Hunday пересекал встречную полосу, выезжая с автозаправочной станции. Перед движением он не уступил дорогу другим участникам дорожного движения, имеющим приоритет.

Патрульная машина.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В трагическом ДТП на трассе Кишинев-Яловены погиб человек
В итоге произошло лобовое столкновение с авто Renault, которое двигалось согласно ПДД со стороны КПП "Леушень". За рулем этого транспортного средства был 26-летний водитель. 

В результате пострадала 40-летняя пассажирка одного из автомобилей. Ее забрали в Институт скорой медицинской помощи в Кишиневе.  

Оба водителя прошли тест на алкоголь в крови, они были трезвыми.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП. Виновному грозит штраф.

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