Фото: серьезное ДТП в Хынчештском районе

Под покровом темноты на международной трассе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Крупная авария случилась ночью в Хынчештском районе.

Как сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт, столкновение произошло на трассе Леушень - Кишинев.

© Photo : IP Hâncești Последствия ДТП.

По предварительной информации, 36-летний водитель авто марки Hunday пересекал встречную полосу, выезжая с автозаправочной станции. Перед движением он не уступил дорогу другим участникам дорожного движения, имеющим приоритет.

В итоге произошло лобовое столкновение с авто Renault, которое двигалось согласно ПДД со стороны КПП "Леушень". За рулем этого транспортного средства был 26-летний водитель.

В результате пострадала 40-летняя пассажирка одного из автомобилей. Ее забрали в Институт скорой медицинской помощи в Кишиневе.

Оба водителя прошли тест на алкоголь в крови, они были трезвыми.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП. Виновному грозит штраф.

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