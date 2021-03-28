Фото: серьезное ДТП в Хынчештском районе

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Крупная авария случилась ночью в Хынчештском районе.
Как сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт, столкновение произошло на трассе Леушень - Кишинев.
По предварительной информации, 36-летний водитель авто марки Hunday пересекал встречную полосу, выезжая с автозаправочной станции. Перед движением он не уступил дорогу другим участникам дорожного движения, имеющим приоритет.
В результате пострадала 40-летняя пассажирка одного из автомобилей. Ее забрали в Институт скорой медицинской помощи в Кишиневе.
Оба водителя прошли тест на алкоголь в крови, они были трезвыми.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП. Виновному грозит штраф.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>