Шокирующее видео: родители сумели отбить детей у неадекватного преследователя

Пугающий случай произошел на левом берегу Днестра. Мужчина под наркотиками средь бела дня пытался похитить малолетних брата и сестру.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Инцидент произошел в спальном районе Тирасполя. Шокирующие кадры опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел Приднестровья.

Как следует из видео, брат и сестра в возрасте 6 и 8 лет гуляли на улице. В какой-то момент к мальчику, катавшемуся на велосипеде, подошел неизвестный мужчина и укатил ребенка за угол.

Уже уезжающего брата увидела его старшая сестра. Она сообщила об этом инциденте матери по телефону и бросилась к брату на помощь.

Напуганная мать позвонила отцу семейства и сама также выбежала на поиск детей.

К ребятам на помощь быстрее подоспел отец, в этот момент девочка сумела убежать в сторону дома, но злоумышленник устремился за ней.

Навстречу уже неслась мать, ей удалось прикрыть собой дочь и оттолкнуть напавшего.

Мужчина бросился наутек, но отец детей смог его догнать.

"Понадобилось порядка 4 часов, чтобы мужчина протрезвел и начал нормально мыслить. Якобы он нашел в каком-то свертке на улице некое вещество, которое принял. Предположительно, он был в наркотическом опьянении и не понимал, что делает", – заявил представитель МВД Дмитрий Гаращенко.

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства этого происшествия.

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