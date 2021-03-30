Ловко крадут, но все-таки попадаются: карманник сознался и понесет наказание

В связи со свежим криминальным эпизодом правоохранители рассказали, как не стать жертвой "щипачей" и сохранить свое имущество.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Житель Кишинева был задержан сотрудниками Отдела по расследованию преступлений Инспектората полиции сектора Рышкань вместе с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах и ​​в городском транспорте Управления полиции Кишинева. Он подозревается в совершении кражи. Ранее его судили за аналогичные преступления.

"Мужчина находится под следствием по обвинению в краже. Ущерб составил 6100 леев", – пояснили в полиции.

Следствие установило, что фигурант определил потенциальную жертву для кражи на остановке общественного транспорта, а во время поездки в троллейбусе вытащил из кармана молодого человека мобильный телефон Samsung Galaxy S6.

После расследования, проведенного полицией, злоумышленник был установлен, найден и задержан. В ходе уголовного производства он признал свою вину, заявив, что воспользовался невнимательностью потерпевшего и украл телефон из кармана пальто, после чего продал его.

Согласно действующему уголовному законодательству, такое преступление карается штрафом в размере до 42 500 леев, общественными работами от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 2 лет.

Столичная полиция в связи с этим рекомендует гражданам при ожидании общественного транспорта на остановке обращать пристальное внимание на людей, которые подозрительно ведут себя.

"Подготовьте деньги заранее для оплаты поездки, перед посадкой в ​​транспорт. Избегайте чтения во время поездки, так как вы можете стать жертвой карманника. Не храните деньги в заднем кармане", – отметили в полиции.

Правоохранители также обращают внимание на то, что большинство карманных воров хорошо одеты и могут быть разного возраста.

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