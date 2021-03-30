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Сотрудник правоохранительных органов производит арест

Пойманы с поличным и не отвертятся: похитителям металлолома грозит тюрьма

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210330/34191214/poymany-s-polichnym-i-ne-otvertishsya-pokhititelyam-metalloloma-grozit-tyurma.html

На территории Молдавского металлургического завода произошла кража. Правоохранители выяснили, как на охраняемый объект проникли посторонние и с какой целью совершили хищение.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. На месте преступления – кражи черного металлолома на Молдавском металлургическом заводе в Рыбнице были пойманы трое жителей Левобережья. Ими оказались двое ранее судимых рыбничан 41 года и 39 лет, а также их приятельница – 44-летняя жительница село Ержово.

"В дежурную часть рыбницкой милиции поступил звонок от диспетчера Молдавского металлургического завода. Работник предприятия пояснил, что трое неизвестных похитили с территории промышленного гиганта семь мешков черного металлолома", – рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Кража мобильника.
© Sputnik / Rodion Proca
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В беседе с оперативными сотрудниками подельники пояснили, что проникли на полигон и стали собирать в мешки все, что можно сдать в пункт приема металлолома. На вырученные деньги планировали купить спиртное. Но не получилось. Они были застигнуты на месте преступления охранниками предприятия и переданы правоохранителям для дальнейших разбирательств.

Согласно Уголовному кодексу, за хищение чужого имущества по предварительному сговору всем троим может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Теги:
металлолом, металл, Приднестровье

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