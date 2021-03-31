ДТП в Страшенах: погиб подросток, еще двое человек пострадали

Генинспекторат полиции МВД Молдовы предоставили подробности аварии в Страшенах, а также озвучили предварительную причину происшествия.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Страшенах: погиб 14-летний подросток, еще двое человек доставлены в больницу.

Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Лупа-Реча-Ватич. Как сообщили в Генинспекторате полиции, 22-летний водитель автомобиля Mercedes Vario начал терять контроль над управлением машины, а троим его пассажирам пришлось выпрыгнуть из транспортного средства во время движения.

"С водителем было трое пассажиров. Чтобы спасти свои жизни, всем троим пришлось выпрыгнуть во время движения транспортного средства. Один из них, 14-летний несовершеннолетний, скончался на месте, а остальные госпитализированы", – отметили в полиции.

По данным правоохранительных органов, водитель Mercedes Vario проехал еще примерно один километр, пока не смог остановить машину.

Как отметили в полиции, тест на алкоголь показал нулевой результат.

"Предварительная причина, которую рассматривает полиция, – техническая неисправность тормозного механизма. Полицейские инспектората полиции Страшен устанавливают все обстоятельства происшествия", – отметили в инспекторате.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova