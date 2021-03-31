23:15 31 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.65
Поиск
Полиция

ДТП в Страшенах: погиб подросток, еще двое человек пострадали

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/04/31553052.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210331/34210298/dtp-v-strashenah-pogib-podrostok-esche-dvoe-chelovek-postradali.html

Генинспекторат полиции МВД Молдовы предоставили подробности аварии в Страшенах, а также озвучили предварительную причину происшествия.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Страшенах: погиб 14-летний подросток, еще двое человек доставлены в больницу.

Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Лупа-Реча-Ватич. Как сообщили в Генинспекторате полиции, 22-летний водитель автомобиля Mercedes Vario начал терять контроль над управлением машины, а троим его пассажирам пришлось выпрыгнуть из транспортного средства во время движения.

"С водителем было трое пассажиров. Чтобы спасти свои жизни, всем троим пришлось выпрыгнуть во время движения транспортного средства. Один из них, 14-летний несовершеннолетний, скончался на месте, а остальные госпитализированы", – отметили в полиции.

По данным правоохранительных органов, водитель Mercedes Vario проехал еще примерно один километр, пока не смог остановить машину.
Как отметили в полиции, тест на алкоголь показал нулевой результат.

"Предварительная причина, которую рассматривает полиция, – техническая неисправность тормозного механизма. Полицейские инспектората полиции Страшен устанавливают все обстоятельства происшествия", – отметили в инспекторате.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лучшие фото в марте 2021 года – чем запомнится уходящий месяц
Как не остаться в Кишиневе без машины
Видео: как не остаться в Кишиневе без машины
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться