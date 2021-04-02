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Карманная артиллерия советской пехоты - ручные гранаты.

В Тирасполе нашли целый арсенал старых боеприпасов

© Photo : Алексей Петрович
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Житель города обнаружил один снаряд, а взрывотехники, которые прибыли на место, впоследствии вытащили из-под земли множество смертельно опасных предметов.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. На заброшенной территории недалеко от микрорайона Западный в Тирасполе нашли целый арсенал старых боеприпасов. 34-летний житель города сообщил правоохранителям о том, что он при помощи металлоискателя обнаружил один снаряд. Однако на месте специалисты-взрывотехники нашли более существенные залежи оружия.

В Тирасполе нашли целый арсенал оружия
© Photo : предоставил пресс-центр МВД Приднестровья
В Тирасполе нашли целый арсенал оружия
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа тираспольского УВД и саперы Минобороны. Предмет, внешне похожий на боеприпас, виднелся из-под толщи земли. Специалисты-взрывотехники очень осторожно осмотрели прилегающую территорию", – пояснили в МВД Приднестровья.

В итоге за несколько часов был обнаружен и изъят целый арсенал: одна граната РГ-42, одиннадцать снарядов и восемь зарядов к СПГ-9, металлический пулеметный короб с 344 патронами калибра 7,62 мм, 23 танковых снаряда калибра 125 мм, один фрагмент шашки и один инертный снаряд.

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Теги:
боеприпасы, Тирасполь

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