Пожар в молдавском монастыре уничтожил две тонны зерна

Сильнейший пожар, охвативший в пятницу поздно вечером кровлю склада во дворе монастыря Хыржеука, огнеборцам удалось потушить только в субботу утром.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik, Александрина Киртоакэ. Вызов в пожарную часть поступил в пятницу в 19.30. Звонившие сообщили, что пламенем охвачен склад при монастыре Хыржеука в Каларашском районе.

На место происшествия выехали четыре пожарных расчета. В 21.00 им удалось локализовать возгорание, но окончательно справиться с огнем пожарные смогли только в 5 утра субботы.

© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM Окончательно справиться с огнем спасатели смогли только к утру субботы

К счастью, обошлось без жертв. Однако ущерб зданию нанесен серьезный: пострадало 400 квадратных метров кровли, огонь уничтожил две тонны зерна.

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожарные смогли не допустить распространение огня на близлежащие здания. Причину возгорания выясняют специалисты.

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