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Пожар, тематическое фото.

Пожар в молдавском монастыре уничтожил две тонны зерна

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сильнейший пожар, охвативший в пятницу поздно вечером кровлю склада во дворе монастыря Хыржеука, огнеборцам удалось потушить только в субботу утром.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik, Александрина Киртоакэ. Вызов в пожарную часть поступил в пятницу в 19.30. Звонившие сообщили, что пламенем охвачен склад при монастыре Хыржеука в Каларашском районе.

Incendiul la mănăstirea Hârjauca, raionul Călărași
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пламя охватило склад при монастыре Хыржеука в Каларашском районе

 На место происшествия выехали четыре пожарных расчета. В 21.00 им удалось локализовать возгорание, но окончательно справиться с огнем пожарные смогли только в 5 утра субботы.

Incendiul la mănăstirea Hârjauca, raionul Călărași
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Окончательно справиться с огнем спасатели смогли только к утру субботы

К счастью, обошлось без жертв. Однако ущерб зданию нанесен серьезный: пострадало 400 квадратных метров кровли, огонь уничтожил две тонны зерна.

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожарные смогли не допустить распространение огня на близлежащие здания. Причину возгорания выясняют специалисты.

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