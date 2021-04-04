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Трагедия в Ниспоренском районе: ДТП унесло жизни двух подростков

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210404/34250804/Foto-Tragediya-v-Nisporenskom-rayone-DTP-uneslo-zhizni-dvukh-podrostkov.html

Дорожно-транспортное происшествие унесло в ночь на воскресенье жизни двух 16-летних подростков, полиция ведет следствие.

КИШИНЕВ, 4 апр  – Sputnik. Двое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе, которая связывает села Балаурешты и Збероая Ниспоренского района. Авария случилась в ночь на 4 апреля, передает пресс-служба Главной инспекции полиции Республики Молдова.

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Сообщается, что ДТП поизошло в 1.35. прибывший на место экипаж полиции установил, что в салоне машины марки BMW находились водитель, 16-летний подросток, и пассажирка, его ровесница, оба уроженцы Ниспоренского района. 

По информации полиции, водитель не справился с управлением, выехал с трассы и врезался в дерево. Оба подростка скончались до приезда скорой помощи. Водитель, как сообщает источник, погиб в день своего рождения.

Полиция ведет следствие и устанавливает причины и обстоятельства аварии.

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