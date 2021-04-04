Трагедия в Ниспоренском районе: ДТП унесло жизни двух подростков

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Двое подростков погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе, которая связывает села Балаурешты и Збероая Ниспоренского района. Авария случилась в ночь на 4 апреля, передает пресс-служба Главной инспекции полиции Республики Молдова.
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Сообщается, что ДТП поизошло в 1.35. прибывший на место экипаж полиции установил, что в салоне машины марки BMW находились водитель, 16-летний подросток, и пассажирка, его ровесница, оба уроженцы Ниспоренского района.
По информации полиции, водитель не справился с управлением, выехал с трассы и врезался в дерево. Оба подростка скончались до приезда скорой помощи. Водитель, как сообщает источник, погиб в день своего рождения.
Полиция ведет следствие и устанавливает причины и обстоятельства аварии.
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