Павел Войку: судью Чауса похитили граждане иностранного государства

Исполняющий обязанности министра внутренних дел республики утверждает, что злоумышленники прибыли в Молдову с территории Украины.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. И. о. главы МВД Павел Войку провел в понедельник брифинг, на котором раскрыл некоторые подробности о похищении украинского судьи Николая Чауса, произошедшего третьего апреля в Кишиневе.

По словам Войку, подчиненные МВД структуры с момента похищения работали безостановочно, дабы установить все обстоятельства преступления.

"Более 50 часов сотрудники полиции работали над сбором информации, выявлением круга лиц, причастных к преступлению. Нам удалось добиться значительного прогресса в сборе доказательств. О предъявлении обвинения говорить пока рано, но уже сегодня у нас есть задержанный по этому делу. Также найдено транспортное средство, с помощью которого было совершено это преступление", – заявил Войку.

Временный глава МВД утверждает, что похищение в центре Кишинева судьи Чауса организовали и осуществили граждане иностранного государства.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы утверждать: преступление было совершенно иностранными гражданами, прибывшими в Молдову через границу с Украиной. (...) Мы также располагаем фото- и видеоматериалами, свидетельствующими о том, что эти лица уже пересекли молдавско-украинскую границу в обратном направлении, покинув территорию республики. Кроме того, в качестве доказательства у нас есть некоторые документы на украинском языке. Что, впрочем, не обязательно свидетельствует о том, что злоумышленники являются гражданами Украины", – сообщил и. о. министра МВД.

Войку напомнил, что на Украине в отношении похищенного судьи возбуждено уголовное дело за получение крупной взятки. В 2017 году Николай Чаус осел в Молдове, отправив на имя молдавского президента прошение о предоставлении политического убежища.

"Администрация президента Молдовы в свое время отказала господину Чаусу в предоставлении политического убежища, однако это решение было обжаловано в Верховном суде РМ, окончательный вердикт по этому вопросу еще не вынесен. Таким образом, гражданин Украины, хоть и объявлен в своей стране в розыск, в данный момент не может быть экстрадирован на родину по запросу украинских правоохранительных органов, поскольку находится в статусе соискателя политического убежища. Более того, по закону, он имеет право свободно передвигаться по территории Республики Молдова, а также выезжать за ее пределы", - сказал Войку.

Ранее полиция Молдовы сообщила, что трое неизвестных похитили 54-летнего мужчину во дворе одной из многоэтажек, расположенной в центральном районе молдавской столицы. Об этом также уведомил и представляющий интересы Чауса молдавский адвокат Юлиан Балан.

"Мой клиент, украинский судья Николай Чаус был похищен вооруженной группой людей и увезен в неизвестно направлении", - заявил Балан.

В понедельник пятого апреля на происшествие последовала реакция президента Майи Санду. Глава государства потребовала от МВД принимать все необходимые меры по этому делу незамедлительно.

"Похищения людей в Молдове совершенно недопустимы - вне зависимости от того, являются они гражданами республики или нет и обвиняются ли в противоправных действиях. Исключений здесь быть не может", - написала Санду на своей странице в социальной сети.

Президент напомнила, что третьего апреля Чаус был официально объявлен в Молдове пропавшим без вести.

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