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Эвакуация из пятиэтажки в Кишиневе: что произошло

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Эвакуация из жилого дома в одном из спальных районов столицы: в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности ЧП.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Инцидент в Кишиневе: 37 человек, включая семерых детей, эвакуированы из пятиэтажного дома по улице Мелистиу накануне поздно вечером. На такие меры спасатели пошли из-за угрозы взрыва по причине повреждения подземного газопровода, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы во вторник.

"По предварительным данным, повреждение газопровода произошло около 20.00, после того как на расстоянии 10 метров от дома несколько рабочих выполняли подземные буровые работы и задели газопровод. Возникла опасность взрыва", – уточнили в инспекторате.

На место происшествия прибыли три спецрасчета спасателей и пожарных. Людей из жилого дома эвакуировали, для того чтобы они были в безопасности, пояснили в структуре.

"Представители газовых служб устранили неисправность во избежание опасной ситуации. Обстоятельства дела уточняются", – заключили в инспекторате.

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