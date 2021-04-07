В Молдове замглаву одного из районов облили зеленкой, начато расследование

"Это ждет всех госслужащих, которые будут вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа": представители Партии PACE облили вице-председателя Сынжерейского района зеленкой. В полиции сообщили, что начато расследование.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Представители Партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации.

PACE руководит экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк.

На видео видно, как представители партии, поджидавшие Тутунару у его дома, вылили на голову чиновника зеленку.

Комментируя этот инцидент, экс-полицейский выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".

"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал Кавкалюк.

Представители PACE заявили, что действовали от имени народа – "это не политическое шоу, а протест".

Как сообщили Sputnik в пресс-службе районного совета Сынжерей, Тутунару находится в больнице и пока не может давать никакие комментарии по поводу случившегося.

Что говорят в полиции?

Информация о том, что несколько человек облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района поступила в местный инспекторат полиции в 18.15, сообщилапресс-секретарь Сынжерейского инспектората полиции Инна Москалюк.

"На место отправился экипаж полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили, что трое представителей одной из политических партий вместе с председателем территориальной организации этого политформирования около 18.00 отправились к дому вице-председателя района", – сказала Москалюк.

По ее словам, "находясь у входа в дом чиновника, они облили его зеленкой, мотивируя это тем, что он привился от COVID-19 и не дал возможность вакцинировать врачей и других людей в соответствии с этапами, установленными Минздравом".

"Начато уголовное расследование, в рамках которого предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", – уточнила собеседница.

Реакция депутатов

Депутат от DA Арина Спэтару осудила действия представителей PACE. "Осуждаю нападение на нашего коллегу, вице-предеседателя Сынжерейского района, главу районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, ответственного за здравоохранение и социальную помощь Тудора Тутунару", – написала она в соцсети.

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