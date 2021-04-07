"Напоили и бросили" – в больницу Комрата доставили "пьяного" ребенка

Группа подростков силой поила восьмилетнего мальчика, пока тот не потерял сознание, а затем бросила его в лесу.

КОМРАТ, 7 апр – Sputnik, Максим Топал. Шокирующий случай произошел в гагаузском селе Авдарма. Группа подростков отправилась на отдых в лес. В компании оказался восьмилетний ребенок, отказ которого употребить спиртное вызвал бурное недовольство старших подростков.

Те посчитали необходимым решить вопрос силой – напав на мальчика и удерживая его, агрессоры заставляли свою жертву пить. Остановились они лишь тогда, когда ребенок потерял сознание.

Испугавшись, несовершеннолетние бросили ребенка в лесу и убежали. Скорую помощь на место вызвали проезжавшие мимо люди. Именно они и обнаружили на земле тело ребенка.

В управлении полиции Гагаузии корреспонденту Sputnik факт случившегося подтвердили. По данным правоохранителей, ребенка доставили в комратскую районную больницу.

"Бригадой скорой помощи в приемное отделение районной больницы Комрата с интоксикацией неясной этиологии был доставлен 8-летний житель Комратского района", – сообщили в пресс-службе полиции Гагаузии.

В администрации медучреждения добавили, что в момент поступления в больницу в организме ребенка обнаружен алкоголь.

"У него было диагностировано алкогольное отравление средней степени тяжести. Конечно, для организма ребенка это серьезный стресс. Врачи осмотрели мальчика в присутствии родителей, "прокапали", стабилизировали, после чего отпустили домой", – рассказала директор районной больницы Комрата Нина Райлян.

По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

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