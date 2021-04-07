15:04 07 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

"Напоили и бросили" – в больницу Комрата доставили "пьяного" ребенка

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
27410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1b/32181142.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210407/34290431/napoili-i-brosili-v-bolnitsu-komrata-dostavili-pyanogo-rebenka.html

Группа подростков силой поила восьмилетнего мальчика, пока тот не потерял сознание, а затем бросила его в лесу.

КОМРАТ, 7 апр – Sputnik, Максим Топал. Шокирующий случай произошел в гагаузском селе Авдарма. Группа подростков отправилась на отдых в лес. В компании оказался восьмилетний ребенок, отказ которого употребить спиртное вызвал бурное недовольство старших подростков.

Те посчитали необходимым решить вопрос силой – напав на мальчика и удерживая его, агрессоры заставляли свою жертву пить. Остановились они лишь тогда, когда ребенок потерял сознание.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Как в кино: пьяный в наручниках угнал полицейское авто
Испугавшись, несовершеннолетние бросили ребенка в лесу и убежали. Скорую помощь на место вызвали проезжавшие мимо люди. Именно они и обнаружили на земле тело ребенка.

В управлении полиции Гагаузии корреспонденту Sputnik факт случившегося подтвердили. По данным правоохранителей, ребенка доставили в комратскую районную больницу.

"Бригадой скорой помощи в приемное отделение районной больницы Комрата с интоксикацией неясной этиологии был доставлен 8-летний житель Комратского района", – сообщили в пресс-службе полиции Гагаузии.

В администрации медучреждения добавили, что в момент поступления в больницу в организме ребенка обнаружен алкоголь.

"У него было диагностировано алкогольное отравление средней степени тяжести. Конечно, для организма ребенка это серьезный стресс. Врачи осмотрели мальчика в присутствии родителей, "прокапали", стабилизировали, после чего отпустили домой", – рассказала директор районной больницы Комрата Нина Райлян.

По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: полиция оштрафовала пьяную компанию за нарушение эпидправил
"Пьяный водитель" в Сынжерей пытался откупиться от полиции за 400 евро
Пьяный водитель вез шестерых пассажиров — его задержала полиция

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома
Видео: кусачий Мейджор, или Неожиданная проблема президента США
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться