Молдавский политик облил зеленкой офис партии PACE

Использование популярного с советских времен антисептического раствора “зелени бриллиантовой”, проще говоря "зеленки" становится популярным среди молдавских политиков и гражданских активистов.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк облил зеленкой офис партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) в Кишиневе. Онлайн-трансляцию акции Костюк вел на своей странице в соцсетях.

Таким способом политик выразил несогласие с поступком активистов PACE, которые днем ранее облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района, главу районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Тудора Тутунару.

Во время эфира на Facebook Костюк обвинил председателя PACE в совершении должностных преступлений в годы его работы в МВД и пообещал облить зеленкой и его самого.

Напомним, представители PACE облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару. Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации.

PACE руководит экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк. Представители партии, поджидавшие Тутунару у его дома, вылили на голову чиновника зеленку.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, один из нападавших задержан.

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