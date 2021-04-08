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Газовый баллон

Пожар в Сороках: удалось избежать крупного взрыва

© Sputnik
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210408/34305232/pozhar-v-sorokakh-udalos-izbezhat-krupnogo-vzryva.html

Благодаря бдительности и оперативности спасателей из горящего дома удалось вынести три газовых баллона.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Крупный пожар произошел в селе Воловица Сорокского района, возможный взрыв удалось предотвратить.

Взрыв в жилом доме по ул. Когэлничану в Кишиневе
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Фото - Взрыв в одном из домов Кишинева: предварительная версия – газ

Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, поступила информация, что загорелась пристройка площадью в 30 метров.

"Сообщили, что внутри находятся три газовых баллона. Спасатели срочно выехали на место происшествия и сумели вынести баллоны, пока пламя не добралось до них. Тем самым удалось избежать взрыва", - говорится в сообщении ГИЧС.

Спасатели уточнили, что огонь уничтожил строение, однако не распространился на другие здания.

Пострадавших в результате инцидента нет. Выясняются обстоятельства случившегося.

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