Пожар в Сороках: удалось избежать крупного взрыва

Благодаря бдительности и оперативности спасателей из горящего дома удалось вынести три газовых баллона.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Крупный пожар произошел в селе Воловица Сорокского района, возможный взрыв удалось предотвратить.

Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, поступила информация, что загорелась пристройка площадью в 30 метров.

"Сообщили, что внутри находятся три газовых баллона. Спасатели срочно выехали на место происшествия и сумели вынести баллоны, пока пламя не добралось до них. Тем самым удалось избежать взрыва", - говорится в сообщении ГИЧС.

Спасатели уточнили, что огонь уничтожил строение, однако не распространился на другие здания.

Пострадавших в результате инцидента нет. Выясняются обстоятельства случившегося.

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