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Инцидент в Сынжерее: председателю филиала PACE предъявлено обвинение

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210408/34308119/intsident-v-singerea-predsedatelyu-filiala-pace-predyavleno-obvinenie.html

По факту инцидента прокуратурой Сынжерейсекого района заведено уголовное дело по статьям "хулиганские действия в составе двух или более лиц" и "призывы к насильственным действиям".

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы продолжает расследовать инцидент с председателем Сынжерейского района, которого облили зеленкой члены партии PACE.

"После того, как вчера прокуратура Сынжерейского района задержала главу территориальной организации партии PACE, сегодня в качестве подозреваемого был допрошен еще один член этого формирования. Два других его однопартийца также были вызваны на допрос, но в указанное время не явились. При этом один из них сказался больным и был госпитализирован", – сообщается на официальном интернет ресурсе Генеральной прокуратуры РМ.

Кроме того, восьмого апреля председателю территориальной организации PACE Тудору Балану предъявлено обвинение. Прокуроры ходатайствуют о его предварительном аресте на 30 суток.

Генпрокуратура Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Дело облитого зеленкой замглавы одного из районов Молдовы: первые задержания
По факту инцидента прокуратурой Сынжерейского района заведено уголовное дело по статьям "хулиганские действия в составе двух или более лиц" и "призывы к насильственным действиям".

Пострадавший глава района в данный момент находится в больнице с ожогами глаз первой и второй степени. По словам врачей, его состояние стабильно.

Напомним, нападавшие объяснили свой поступок тем, что чиновник "сделал прививку от коронавируса дозой, предназначенной для врачей".

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Теги:
Генеральная прокуратура, инцидент

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