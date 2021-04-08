21:03 08 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.99
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Полиция

Видео: в Хынчештах на полицейских напали прямо в служебном автомобиле

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31760913.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210408/34309753/napadenie-na-politseyskikh-v-hincesti-khuligany-vorvalis-v-sluzhebnuyu-mashinu.html

Компания из четырех мужчин и одной женщины вломилась в автомобиль полицейского и начала ему угрожать. Прибывшим на помощь правоохранителям также досталось от компании хулиганов.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Хынчештах несколько человек напали на полицейских. Об этом сообщили в местном инспекторате полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду вечером, в 18.05. В это время в Службу охраны ИП Хынчешт позвонил полицейский и попросил поддержки коллег. По словам правоохранителя, на одной из улиц города на него напали пять человек. 

Прибыв на место происшествия, полиция установила: четверо мужчин и женщина, приехавшие на автомобиле ВАЗ, заблокировали патрульную машину Volkswagen и напали на полицейского, находившегося внутри. 

"Остановив машину, подозреваемые силой открыли транспортное средство и повредили окна. Полицейскому угрожали телесными повреждениями, в результате осколок битого стекла поранил ему лицо. Водитель также получил несколько ударов кулаками", – говорится в сообщении полиции. 

АЗС, архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
Видео: пьяные хулиганы напали на сотрудницу АЗС
Как уточнили в полиции, в момент оформления этого инцидента нарушители вели себя агрессивно и не подчинялись законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Более того, женщина ударила другого полицейского по голове и стукнула ногой другой служебный автомобиль Dacia Duster.

"Хулиганов задержали с применением физической силы и специальных средств", – добавили в полиции. 

Возбуждены уголовные дела за хулиганство и угрозу либо насилие в отношении ответственного лица или лица, исполняющего свой общественный долг, а также за отказ от проверки на алкоголь для установления состояния опьянения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Необъяснимое поведение: хулиганы разбивают скорые и нападают на водителей
Ударил и тут же пустился наутек: в Кишиневе задержали хулигана-спринтера
Бытовой вандализм: в Комрате хулиганы осквернили мемориал ВОВ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг журнала Forbes
#СВОИХНЕБРОСАЕМ: Кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Видео: #СВОИХНЕБРОСАЕМ – кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться