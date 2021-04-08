Видео: в Хынчештах на полицейских напали прямо в служебном автомобиле

Компания из четырех мужчин и одной женщины вломилась в автомобиль полицейского и начала ему угрожать. Прибывшим на помощь правоохранителям также досталось от компании хулиганов.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Хынчештах несколько человек напали на полицейских. Об этом сообщили в местном инспекторате полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду вечером, в 18.05. В это время в Службу охраны ИП Хынчешт позвонил полицейский и попросил поддержки коллег. По словам правоохранителя, на одной из улиц города на него напали пять человек.

Прибыв на место происшествия, полиция установила: четверо мужчин и женщина, приехавшие на автомобиле ВАЗ, заблокировали патрульную машину Volkswagen и напали на полицейского, находившегося внутри.

"Остановив машину, подозреваемые силой открыли транспортное средство и повредили окна. Полицейскому угрожали телесными повреждениями, в результате осколок битого стекла поранил ему лицо. Водитель также получил несколько ударов кулаками", – говорится в сообщении полиции.

Как уточнили в полиции, в момент оформления этого инцидента нарушители вели себя агрессивно и не подчинялись законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Более того, женщина ударила другого полицейского по голове и стукнула ногой другой служебный автомобиль Dacia Duster.

"Хулиганов задержали с применением физической силы и специальных средств", – добавили в полиции.

Возбуждены уголовные дела за хулиганство и угрозу либо насилие в отношении ответственного лица или лица, исполняющего свой общественный долг, а также за отказ от проверки на алкоголь для установления состояния опьянения.

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