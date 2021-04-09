Новые детали в деле о мошенничестве по получению гражданства Румынии

В Национальном антикоррупционном центре рассказали об итогах обысков в офисах некоторых компаний, проходящих по делу о мошенничестве с получением гражданства соседнего государства.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски по нескольким адресам лиц, фигурирующих в деле о мошенничестве с получением гражданства Румынии.

По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), в результате обысков удалось собрать печати, контракты, "черные" записи, вычислительную технику и многое другое.

"Все это будет изучено в рамках открытых дел по факту торговли влиянием путем оказания услуг по незаконным платежам", – говорится в сообщении НАЦ.

В ведомстве уточнили, что пока не установлен процессуальный статус людей, проходящих по делу. Его установят после изучения всех доказательств, собранных в ходе обысков.

Как отметили в НАЦ, 3 марта несколько предпринимателей, нотариусов и физических лиц из Молдовы и Румынии попали под наблюдение правоохранительных органов. Их подозревают в участии в коррупционной мошеннической схеме по получению румынского гражданства.

Ранее в пятницу появилась информация об обысках в офисах компаний Just Consult и Document Park.

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