Новые детали в деле о мошенничестве по получению гражданства Румынии

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски по нескольким адресам лиц, фигурирующих в деле о мошенничестве с получением гражданства Румынии.
По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), в результате обысков удалось собрать печати, контракты, "черные" записи, вычислительную технику и многое другое.
"Все это будет изучено в рамках открытых дел по факту торговли влиянием путем оказания услуг по незаконным платежам", – говорится в сообщении НАЦ.
Как отметили в НАЦ, 3 марта несколько предпринимателей, нотариусов и физических лиц из Молдовы и Румынии попали под наблюдение правоохранительных органов. Их подозревают в участии в коррупционной мошеннической схеме по получению румынского гражданства.
Ранее в пятницу появилась информация об обысках в офисах компаний Just Consult и Document Park.
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