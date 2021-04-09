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Сейсмограф

Рядом с Молдовой произошло землетрясение: подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210409/34331278/ryadom-s-moldovoy-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-podrobnosti.html

Близ Молдовы в районе румынской Вранчи произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили и в нашей республике.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Землетрясение произошло в пятницу вечером в Румынии. Слабые подземные толчки ощутили и в Молдове.

Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 21.36. Его магнитуда составила 4,5 по шкале Рихетра.

Очаг располагался в румынской Вранче и залегал на глубине 66 километров в 71 километре от Брашова и в 87 километрах от Бэкэу. 

Сейсмическая активности в Румынии была зафиксирована и тремя часами ранее, в 18.36. 

Магнитуда этого толчка составила 4,8 баллов. Его глубина была 80 километров. 

Подземные толчки произошли в 9 километрах от населенного пункта Тулничь и в 80 километрах от Брашова. 

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