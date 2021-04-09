Рядом с Молдовой произошло землетрясение: подробности

Близ Молдовы в районе румынской Вранчи произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили и в нашей республике.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Землетрясение произошло в пятницу вечером в Румынии. Слабые подземные толчки ощутили и в Молдове.

Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 21.36. Его магнитуда составила 4,5 по шкале Рихетра.

Очаг располагался в румынской Вранче и залегал на глубине 66 километров в 71 километре от Брашова и в 87 километрах от Бэкэу.

Сейсмическая активности в Румынии была зафиксирована и тремя часами ранее, в 18.36.

Магнитуда этого толчка составила 4,8 баллов. Его глубина была 80 километров.

Подземные толчки произошли в 9 километрах от населенного пункта Тулничь и в 80 километрах от Брашова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova