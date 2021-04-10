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Лесозаготовка

Лесника из Григориополя поймали за хищением дров: как его наказали

© CC0 / Pixabay / NEWS44
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210410/34328200/lesnika-iz-grigoriopolya-poymali-za-khischeniem-drov-kak-ego-nakazali.html

Сотрудник Григориопольского лесничества пытался перевезти дрова, выделенные для отопления служебного помещения, через КПП "Дороцкое".

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Сотрудника Григориопольского лесничества поймали при перевозке дров в грузовом фургоне через контрольно-пропускной пункт "Дороцкое". Никаких сопроводительных документов при этом водитель предъявить не смог.

"В ходе проверки сотрудники отделения дознания Дубоссарского РОВД установили, что владелец авто присвоил и вывез более двух складометров дров, выделенных для отопления служебного помещения. Ревизия подтвердила факт хищения", – отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства Приднестровья.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как сообщили в МВД, в регионе один складометр дров дуба стоит 330 приднестровских рублей (около 300 молдавских леев). На правом берегу Днестра, куда мужчина намеревался их вывезти, – около 800–900 леев.

"Сумма причиненного лесничеству ущерба не доходит до той, которая бы позволила возбудить уголовное дело. Правонарушитель был привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хищение", – сообщили в ведомстве.

Суд назначил лесничему наказание в виде штрафа в размере 50 единиц расчетного уровня заработной платы (920 приднестровских рублей). Кроме того, мужчина возместил 785 рублей убытка.

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Теги:
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