Лесника из Григориополя поймали за хищением дров: как его наказали

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Сотрудника Григориопольского лесничества поймали при перевозке дров в грузовом фургоне через контрольно-пропускной пункт "Дороцкое". Никаких сопроводительных документов при этом водитель предъявить не смог.

"В ходе проверки сотрудники отделения дознания Дубоссарского РОВД установили, что владелец авто присвоил и вывез более двух складометров дров, выделенных для отопления служебного помещения. Ревизия подтвердила факт хищения", – отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства Приднестровья.

Как сообщили в МВД, в регионе один складометр дров дуба стоит 330 приднестровских рублей (около 300 молдавских леев). На правом берегу Днестра, куда мужчина намеревался их вывезти, – около 800–900 леев.

"Сумма причиненного лесничеству ущерба не доходит до той, которая бы позволила возбудить уголовное дело. Правонарушитель был привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хищение", – сообщили в ведомстве.

Суд назначил лесничему наказание в виде штрафа в размере 50 единиц расчетного уровня заработной платы (920 приднестровских рублей). Кроме того, мужчина возместил 785 рублей убытка.

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