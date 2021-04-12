В Молдове раскрыта сеть наркоторговли: четыре подозреваемых – под следствием

Разбирательство по делу продолжается, в том числе с несколькими врачами, выписавшими рецепты на психотропные препараты.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Полицейские, прокуроры и сотрудники Службы информации и безопасности в Хынчештах раскрыли большую сеть наркоторговли. В отношении четырех человек в возрасте от 38 до 51 года возбуждено уголовное дело.

"После обысков у двух подозреваемых, проживающих в районе Чимишлия, полиция обнаружила и изъяла использованные и не использованные ампулы препарата, который является психотропным веществом, а также рецепты на лекарства с явными признаками фальсификации", – отметили в полиции.

Во время обысков также обнаружили предметы, где были следы вещества со специфическим запахом, характерным для марихуаны, шприцы, использованные и наполненные веществом неизвестного состава.

© Photo : Poliția Republicii Moldova В Молдове раскрыли сеть наркоторговли

Двое подозреваемых задержаны на 72 часа, один человек помещен под домашний арест, а другой – под предварительный арест на 30 суток.

© Photo : Poliția Republicii Moldova В Молдове раскрыли сеть наркоторговли

"Если их признают виновными, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет", – пояснили в полиции.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела, в том числе в отношении нескольких врачей, выписавших рецепты на психотропные препараты.

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