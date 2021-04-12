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Видео: как задержали мужчину из Молдовы, подозреваемого в торговле людьми

© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
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Sputnik Молдова
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В Молдову экстрадировали мужчину, который проходит по делу о торговле детьми и людьми. С 2019 года он находился в международном розыске.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Объявленный в 2019 году в международный розыск за торговлю людьми 36-летний гражданин Молдовы экстрадирован из Чехии. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции МВД Молдовы.

"Его объявили в международный розыск на основе уголовного дела по фактам трафика, в том числе детей, в целях сексуальной эксплуатации", – уточнили в правоохранительных органах.

Борис Муравский
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперт: торговля людьми все еще не стала пережитком прошлого
Офицеры центра по борьбе с торговлей людьми установили, что в апреле-мае 2018 года мужчина в соучастии с другими лицами путем обмана и воспользовавшись уязвимостью жертв, нанял двух девушек 25 и 17 лет, посулив им трудоустройство нянями. Разместив их в одной из квартир в Кишиневе и применив психологическое и физическое насилие, заставил жертв оказывать сексуальные услуги клиентам за деньги.

"Подозреваемый помещен под предварительный арест на 30 дней в изолятор управления полиции муниципия Кишинев. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы", – уточнили в полиции.

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